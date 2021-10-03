Beyoğlu'nda cadde ortasında bıçaklı kavga kamerada

Edinilen bilgilere göre olay, Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Abdurrahim D. (43), karşı yönden gelen bir grup gençle tartıştı. Furkan B.'yi (19) kolundan tutarak çeken ve vurmaya başlayan Abdurrahim D.'ye diğer gençler karşılık verdi. Bıçakların çekildiği kavgada cadde bir anda karıştı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı kavga sırasında yol kenarında bekleyen küçük bir kız ise neye uğradığını şaşırarak ağlamaya başladı.

Küçük kız bıçaklı düelloyu korkuyla izledi

B.'nin arkadaşlarının araya girerek ayırmaya çalıştığı kavgada Abdurrahim D. el, karın ve göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Furkan B. ve Fidan B. ile arkadaşları ise koşarak olay yerinden kaçtı. Beyoğlu'nda küçük kızın gözü önünde yaşanan bıçaklı kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi yan yana yürüdüğü sırada karşıdan gelen şahıs, gruptaki bir kişinin kolundan tutarak çekip saldırıyor, küçük kızın üzerine doğru savruldukları ve küçük kızın korktuğu anlar görülüyor.

Ağır yaralanan adam hayati tehlikeyi atlattı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Abdurrahim D.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise kavgayla ilgili çalışma başlattı. Cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

Bıçaklı saldırgan genç tutuklandı

Devam eden çalışmalarda Furkan B. ve Fidan B. cadde üzerinde yürüdükleri esnada kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Furkan B. Haliç Polis Merkezi Amirliğine, Fidan B. ise Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan Furkan B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Fidan B. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Doğan Can Cesur



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