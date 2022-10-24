Beyoğlu'nda çiğköftecide baba ve oğlunu darp eden şüpheliler yakalandı



Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki bir çiğköftecide yaşanan olayda, çiğköfte alan E.Ö. iş yeri çalışanı S.Ç. ile tartışması sonrasında iş yeri önünde bulunan şahıslar tarafından darp edilmiş, daha sonra da arkadaşlarıyla gelerek iş yeri sahibi baba ve oğluna sopalarla saldırmıştı. Olayda bir kişi ise iş yerine tabanca ile ateş etmiş, şahıslar daha sonra kaçmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen E.Ö., S.Ç., S.Ö., F.Ö. ve silahı kullanan M.K. isimli şahısları gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında ‘kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. M.K. isimli şüphelinin ise ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve ‘mala zarar verme' suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

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