Beyoğlu'nda çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Beyoğlu Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk bina 2 gün önce kısmen çökmüş, ilk çökmeden yaklaşık 9 saat sonra ise tamamen çökmüştü. Olaya ilişkin çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, tramvay seferleri de bir süreliğine durdurulmuştu. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmalarına 2 gündür devam ediliyor. Görevli ekiplerce molozlar kepçeler yardımıyla kaldırılırken, Kabataş-Karaköy tramvay seferleri 2 gündür yapılamıyor.

Sema Demir - Furkan Duman



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