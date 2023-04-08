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Beyoğlu'nda çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Beyoğlu'nda çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Beyoğlu'nda çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Beyoğlu’nda çöken metruk binada enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, Kabataş-Karaköy tramvay seferleri 2 gündür yapılamıyor.

Beyoğlu’nda çöken binada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor - Tıkla İzle

Beyoğlu Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk bina 2 gün önce kısmen çökmüş, ilk çökmeden yaklaşık 9 saat sonra ise tamamen çökmüştü. Olaya ilişkin çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, tramvay seferleri de bir süreliğine durdurulmuştu. Çöken binada enkaz kaldırma çalışmalarına 2 gündür devam ediliyor. Görevli ekiplerce molozlar kepçeler yardımıyla kaldırılırken, Kabataş-Karaköy tramvay seferleri 2 gündür yapılamıyor.

Sema Demir - Furkan Duman
 

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