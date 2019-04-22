Beyoğlu'nda dayaktan kaçmaya çalışan kadın eşini sırtından bıçakladı

Olay, sabah saat 9:50 sularında, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi, Bloklar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, S. S. isimli erkek şahıs, eve sarhoş halde geldi. Eşi D.S., alkollü adamın evde gürültü yapması üzerine evde uyuyan küçük çocuklarını uyandırmaması için onu uyardı. Ardından aralarında çıkan sözlü kavga büyüyerek adamın eşine şiddet uygulamasıyla devam etti. O esnada kendini korumak isteyen 31 yaşındaki kadın, evdeki ekmek bıçağıyla 35 yaşındaki eşi S.S.'yi sırtından bıçakladı.

Küçük çocuğunu da kucağına alarak evden kaçan kadın, bir süre sonra eşinin ölmüş olabileceği endişesiyle polise haber verdi. Emniyet ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Önce hafif yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ardından da itfaiye ekipleriyle birlikte evin kapısı kırılarak içeri girildi. Evde olmadığı görülen yaralı S.S. isimli şahsın kendi imkanlarıyla sağlık ocağına gittiği öğrenildi.

Sırtından yaralandığı görülen S.S.'ye sağlık ocağında ilk müdahale yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eşi D.S. ise polis ekipleri ile birlikte ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz - Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker

