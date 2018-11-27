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Beyoğlu'nda dolandırmak istediği turistlere tüküren taksici yakalandı

Beyoğlu'nda dolandırmak istediği turistlere tüküren taksici yakalandı
Beyoğlu'nda dolandırmak istediği turistlere tüküren taksici yakalandı

Taksim’den 3 turist kadını alarak Galatasaray’a getiren ve 44 Euro istediği turistlere tüküren taksici, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Çalışma ruhsatının geçersiz olduğu öğrenilen taksiciye bin 2 lira para cezası kesilerek, araç da trafikten men edildi.

Taksim'den geçtiğimiz Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında 3 turisti alarak Galatasaray'a götüren taksici, 44 euro istediği turistlerin tepki göstermesi üzerine yüzlerine tükürüp elindeki 50 lirayı alıp gitmişti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlamasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, taksicinin kullandığı 34 TCR 98 plakalı aracı tespit etti. Plakadan sürücü Salih Y.'ye(50) ulaşan polis, taksiciyi kıskıvrak yakaladı.

Para cezası kesilerek, aracı men edildi 

Şubeye götürülen taksicinin çalışma ruhsatının geçersiz olduğu ve “ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak” suçundan bin 2 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca taksi de trafikten men edildi.

Doğan Can Cesur
 

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