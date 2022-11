Beyoğlu'nda, 'Down Sendromlularda Aktif ve İyi Yaşlanma' konulu konferansın finali yapıldı

'Avrupa Birliği Erasmus+' programı çerçevesinde, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) ev sahipliğinde, 'Down Sendromlu Yetişkinlerin Otonomi ve İyi Yaşlanmalarının Desteklenmesi-AWARDS' projesi yürütüldü. Proje çerçevesinde pek çok ülkede düzenlenen “Down Sendromlularda Aktif ve İyi Yaşlanma” konulu konferans ve projenin finali, Beyoğlu'ndaki özel bir otelde düzenlendi. Konferans ve projenin final programı, down sendromlu bireylerin özel olarak hazırladığı halk oyunu gösterisiyle başladı. Ardından projeye destek verenlere plaket armağan edildi.

“Şu an bu yaptığımız proje Avrupa'da ve Türkiye'de ilk defa konu olan bir alan”

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Genel Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, “Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde; İspanya, İtalya, Finlandiya, Polonya ortaklığında down sendromluların aktif yaşam ve yaşlılıkla ilgili bir Avrupa Birliği projesi yapmıştık. Bugün burada finalini yapıyoruz. Şu an bu yaptığımız proje Avrupa'da ve Türkiye'de ilk defa konu olan bir alan. Down sendromlular artık bilim, tıp ve bilinçli ailelerle, sağlıklı beslenmeleriyle daha uzun ömürlü oluyorlar. 55 yaşına kadar yaşayan down sendromlu bireylerimiz var ama bunların yaşlılığıyla ilgili hiçbir konu gündeme alınmamıştı. Biz burada hayatın içinde aktif olarak yaşarken kaliteli yaşlanmayı da öne alarak bir çalışma yaptık” açıklamasında bulundu.

Projenin Polonya'daki ortağı Aleksandra Nilanowska, projenin önemine vurgu yaparak, “Yetişkin down sendromluların aktif yaşlanmasına ilişkin son derece önemli bir konu. Önemli bir proje. Down sendromluların aktif yaşlanmasına ilişkin çok fazla girişim ve uygulama yok. Bu proje buna katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran İspanya Down Sendromu Federasyonu Sorumlusu Jose Espana, “Down sendromluların aktif yaşlanmasıyla ilgili önemli bir proje. Biz onlara bu konuda destek olmak durumundayız. Onları desteklemeliyiz ve onlara ihtiyacı olan konularda öğretim sunmalıyız” diye konuştu.

Sanatçı olmak istediğini belirten Aslıhan Deniz (16), “Mutluyum. Severek halk oyunu yapıyorum. Arkadaşlarımla birlikte hep beraber dans yapıyoruz. Sanatçı olup halk oyunları yapmak istiyorum” dedi.

Can Kaya (29) ise “Tam 10 senedir halk oyunları oynuyorum. İnşallah böyle giderse artı bir öndeyiz. Sanatçılık güzel bir meslek. Onun için ben de arkadaşıma bu konuda katılıyorum” diye ifade etti.

Deniz Zeybek - Emre Baba

