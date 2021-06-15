İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına korona virüs baskını kamerada

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına korona virüs baskını kamerada
Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına korona virüs baskını kamerada

Beyoğlu'nda kısıtlama saatinde gerçekleştirilen denetimlerde korona virüs kurallarına uymadıkları belirlenen 1 eğlence mekanı mühürlenirken, 3 işletmenin de faaliyetlerine son verildi. Eğlenceye mekanlarına düzenlenen baskın ise kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına korona virüs baskını kamerada - Tıkla İzle

Beyoğlu'nda polis ekipleri, kısıtlama saatinde eğlence mekanlarına yönelik denetime çıktı. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, maske, sosyal mesafe, canlı müzik yasağı, kapasite aşımı, alkol ve tütün sunumu gibi yasakları ihlal ettikleri tespit edilen 4 işletmeye baskın yapıldı.

Korona virüs kurallarının hiçe sayıldığı işletmelerden biri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, diğer işletmelerin ise faaliyetlerine son verilerek iş yerleri hakkında idari yaptırım işlemi uygulandı.
Öte yandan eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen baskın anı kameraya yansıdı. Görüntülerde eğlen mekanlarının dolu olduğu görülüyor.

Doğan Can Cesur
 

İLGİLİ HABER
Kırıkkalede horoz dövüşü baskını: 69 kişiye 431 bin 250 lira ceza Kırıkkale’de horoz dövüşü baskını: 69 kişiye 431 bin 250 lira ceza
İLGİLİ HABER
Ev görünümlü kumarhaneye polis baskını: 12 gözaltı Ev görünümlü kumarhaneye polis baskını: 12 gözaltı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.