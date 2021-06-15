Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına korona virüs baskını kamerada

Beyoğlu'nda polis ekipleri, kısıtlama saatinde eğlence mekanlarına yönelik denetime çıktı. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, maske, sosyal mesafe, canlı müzik yasağı, kapasite aşımı, alkol ve tütün sunumu gibi yasakları ihlal ettikleri tespit edilen 4 işletmeye baskın yapıldı.

Korona virüs kurallarının hiçe sayıldığı işletmelerden biri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenirken, diğer işletmelerin ise faaliyetlerine son verilerek iş yerleri hakkında idari yaptırım işlemi uygulandı.

Öte yandan eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen baskın anı kameraya yansıdı. Görüntülerde eğlen mekanlarının dolu olduğu görülüyor.

Doğan Can Cesur

