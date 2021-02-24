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Beyoğlu'nda feci kaza: Frenleri patlayan minibüs trafik ışığına daldı

Beyoğlu'nda feci kaza: Frenleri patlayan minibüs trafik ışığına daldı
Beyoğlu'nda feci kaza: Frenleri patlayan minibüs trafik ışığına daldı

Beyoğlu'nda yokuş aşağıya indiği sırada frenleri patlayan kapalı kasa minibüsü, önce önündeki taksiye ardından da trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kazada şans ederi yaralanan olmazken, trafik ışığı yan yattı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde sürücü yokuş aşağıya Ford marka 31 ANB 96 plakalı kapalı kasa minibüsle seyir etmeye başladı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle minibüsün frenleri patladı. Yokuş aşağıya kontrolden çıkan minibüs önce önündeki taksiye ardından da trafik ışıklarına çarparak durabildi. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, trafik ışığı ise yan yattı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle ise caddede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Bana çarpıp ışıklara daldı

Olayı anlatan taksi sürücüsü, “Burada giderken arkadaşın aracının frenleri patladı. Bana çarpıp direkt olarak ışıklara daldı” dedi. Polis yaptığı incelemenin ardından tutanak tuttu.

Ömer Faruk Yıldız - Doğan Can Cesur
 

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