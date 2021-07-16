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Beyoğlu'nda fren yerine gaza basan sürücü müstakil evin çatısına çıktı

Beyoğlu'nda fren yerine gaza basan sürücü müstakil evin çatısına çıktı
Beyoğlu'nda fren yerine gaza basan sürücü müstakil evin çatısına çıktı

Beyoğlu’nda otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak müstakil evin çatısına çıktı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Beyoğlu’nda fren yerine gaza basan sürücü müstakil evin çatısına çıktı - Tıkla İzle

Kaza, saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Keskin Sokak'ta yaşandı. Sokak içerisinde otomobilini park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırımı da aşarak müstakil evin çatısına çıktı. Evin önünde bulunan demir bariyerlerin de durduramadığı otomobil, evin çatısına çıktıktan sonra ortaya çıkan gürültü nedeniyle ev sakinleri korku ve panikle kendilerini dışarı attı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Sürücünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobilin, müstakil evin çatısına çıktığı o anlar ise sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mahalle sakinlerinin yoğun çabasıyla otomobil itilerek evin çatısından geri çekildi. Kaza nedeniyle evin çatısında ve otomobilde hasar oluşurken kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Abdullah Altunbaş - Muhammet Emin Arslan

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