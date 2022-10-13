İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beyoğlu'nda gece yakalanan dilenciler sabah dilenmeye devam etti

Beyoğlu'nda gece yakalanan dilenciler sabah dilenmeye devam etti
Beyoğlu'nda gece yakalanan dilenciler sabah dilenmeye devam etti

Beyoğlu’nda dilenirken yakalanıp zabıta merkezine götürülen kadınlar, serbest kaldıktan hemen sonra dilenmeye devam etti. İstiklal Caddesi’nde kağıt toplama arabası ile dolaşıp dilenen kadınlar, görüntü çeken basın mensubuna da tehdit ve hareketler savurdu.

Beyoğlu’nda gece yakalanan dilenciler sabah dilenmeye devam etti - Tıkla İzle

Beyoğlu zabıta ekipleri, Abdülhak Hamit Caddesi'nde geçtiğimiz gün bir grup kadının dilencilik yaptığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen dilencileri yakalayarak zabıta aracına bindirdi. Dilenirken yanlarındaki çocukları kullandıkları görülen kadınlar, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna da tehdit ve hakaretler savurdu. Kasımpaşa'da bulunan Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadınlara para cezası kesildi. Dilenciler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sümer Avcı

İLGİLİ HABER
Dilenci zabıtaya bıçak çekti Dilenci zabıtaya bıçak çekti
İLGİLİ HABER
Karaköyde zabıta tarafından yakalanan dilenci parayı ağzının içine sakladı Karaköy’de zabıta tarafından yakalanan dilenci parayı ağzının içine sakladı
İLGİLİ HABER
Beyoğlunda zabıtayı isyan ettiren olay: Vatandaş yakalanan dilenciye para verdi Beyoğlu’nda zabıtayı isyan ettiren olay: Vatandaş yakalanan dilenciye para verdi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.