Beyoğlu'nda gece yakalanan dilenciler sabah dilenmeye devam etti

Beyoğlu zabıta ekipleri, Abdülhak Hamit Caddesi'nde geçtiğimiz gün bir grup kadının dilencilik yaptığı ihbarını aldı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen dilencileri yakalayarak zabıta aracına bindirdi. Dilenirken yanlarındaki çocukları kullandıkları görülen kadınlar, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna da tehdit ve hakaretler savurdu. Kasımpaşa'da bulunan Beyoğlu İlçe Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadınlara para cezası kesildi. Dilenciler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sümer Avcı
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