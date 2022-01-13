İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beyoğlu'nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı

Beyoğlu'nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı
Beyoğlu'nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı

Beyoğlu’nda akşam saatlerinde evine giden bir kadın, arkasından yaklaşan bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anları kameralara yansırken, kadının çantasını çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu’nda genç kadına kapkaç kamerada: Peşinden koştu ama yakalayamadı - Tıkla İzle

Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işten çıkan bir kadın akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola koyuldu. O esnada kadını takibe alan şahıs bir süre izledikten sonra arkasından yavaşça yaklaştı. Kadının çantasını kapkaç yapan şahıs koşarak kaçmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın ise bir süre şahsın peşinden koştu ancak yakalayamadı. Kapkaç anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kapkaççıyı yakaladı

Şahsın hızla koşarak uzaklaşmasının ardından şoku atlatan genç kadın, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri önce şahsın eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şahıs polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

 

Doğan Can Cesur
 

İLGİLİ HABER
İstanbulda Afrikalı genci gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar İstanbul’da Afrikalı genci gasp iddiası: Darp edip 3 bin dolarlık kolyesini aldılar
İLGİLİ HABER
Annesiyle yolda yürürken gasp edildi Annesiyle yolda yürürken gasp edildi

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.