Beyoğlu'nda içki tartışmasında arkadaşını bacağından vurdu

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Sedat Başeğmez, arkadaşı Ferhat C. ile birlikte yürümeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında içki içme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ferhat C. silahını çekerek Başeğmez'i sokak ortasında bacağından vurdu.

Olayın ardından sol bacağından yaralanan genç yere düşerken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Anneden gazetecilere “çekmeyin be” tepkisi

Yaralı oğlunun başında bekleyen anne kendini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Sedat Başeğmez'i yaralayan saldırgan Ferhat C.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan



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