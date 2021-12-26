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Beyoğlu'nda içki tartışmasında arkadaşını bacağından vurdu

Beyoğlu'nda içki tartışmasında arkadaşını bacağından vurdu
Beyoğlu'nda içki tartışmasında arkadaşını bacağından vurdu

İstanbul Beyoğlu'nda gece saatlerinde iki genç arasında yaşanan içki içme tartışması kanlı bitti. Arkadaşı tarafından silahla bacağından vurulan genç yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanırken, yaralı oğlunun başında bekleyen anne ise kendini görüntüleyen basın mensuplarına, tepki gösterdi.

Beyoğlu’nda içki tartışmasında arkadaşını bacağından vurdu - Tıkla İzle

Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Sedat Başeğmez, arkadaşı Ferhat C. ile birlikte yürümeye başladı. Bir süre sonra ikili arasında içki içme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ferhat C. silahını çekerek Başeğmez'i sokak ortasında bacağından vurdu.

Olayın ardından sol bacağından yaralanan genç yere düşerken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

Anneden gazetecilere “çekmeyin be” tepkisi

Yaralı oğlunun başında bekleyen anne kendini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Sedat Başeğmez'i yaralayan saldırgan Ferhat C.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Davut Has - Mehmet Furkan Doğan
 

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