Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı çatışma: 3 yaralı

Olay saat 01.15'te Beyoğlu İlçesi Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı çatışma başladı.

Plakası belli olmayan bir araç içinde bulunan kişi veya kişiler 34 BRS 13 plakalı otomobil içinde bulunan Z. B. isimli şahsı silahla yaraladı. Z.B. kendisine silahla saldırılması üzerine silahına sarılarak kendini yaralayan kişiyi kurşun yağmuruna tuttu.



Caddedeki silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araç içinde Z.B. adlı kişiyi yaralayan şahıs, daha sonra yaralı bir şekilde kaçtı. Çatışmada yaralanan iki kişide hastaneye kaldırıldı.



Daha sonra cadde üzerinde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında çevrede çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü. Güvenlik ve olay yeri çalışması nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay yerinden yaralanarak kaçan bir kişi her yerde aranıyor.

Davut Has