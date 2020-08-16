Beyoğlu'nda kaldırıma çarpan araç yan yattı

Beyoğlu Sütlüce'de 34 CEB 654 plakalı aracı ile seyir halinde olan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın hızı ile Hyundai marka araç takla atarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar araç içerisinde bulunan 3 kişinin yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, araç içerisinde bulunan erkek ve yaşlı kadını sanrufdan dışarı çıkardı. Sürücü ise itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bölgede kısmi yoğunluk yaşandı.



Murat Horoz

