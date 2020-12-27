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Beyoğlu'nda kepengi indirip oyun oynatan kıraathaneye baskın

Beyoğlu'nda kepengi indirip oyun oynatan kıraathaneye baskın
Beyoğlu'nda kepengi indirip oyun oynatan kıraathaneye baskın

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kepenk kapatarak vatandaşları gizlice içeriye alıp oyun oynatılan kıraathaneye baskın yaptı. Baskında okey ve kağıt oyunu oynayan 19 kişiye 59 bin 850 lira para cezası kesildi.

Beyoğlu’nda kepengi indirip oyun oynatan kıraathaneye baskın - Tıkla İzle

Korona virüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Beyoğlu Fetihtepe'de kepengi dışarıdan kapalı olan bir kıraathanede oyun oynatıldığı ihbarı alındı. İhbarı değerlendiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kıraathaneye baskın düzenledi. Kapalı olan kıraathaneye gelenlerin, kepenge vurarak ve etrafı kontrol ettikten sonra içeri girdiğini gören polis, baskın sonucu içeridekilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak okey ve kağıt oyunu oynadığını gördü. Baskın anı kameralara yansırken, polis kurallara uymayan 19 kişiye 59 bin 850 lira idari para cezası uyguladı. Kıraathane ise belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Doğan Can Cesur

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