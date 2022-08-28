Beyoğlu'nda korkutan patlama!

Olay, Beyoğlu Emin Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir elektrik tamircisi sokak içerisinde bulunan bir metruk binadan diğer binalara elektrik aktaran kofrayı tamir etmek istedi. Ancak tamircinin yaptığı yanlış müdahale sonucu elektrik kofrasında patlama meydana geldi. Tamirci ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Yüzünde patlayan kofra sonrası tamircide yanıklar oluştu. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı olay sonrası yaralı tamirciye ilk yardımı olay yerindeki vatandaşlar yaptı. Ardından sağlık ekipleri sokağa gelerek yaralı tamirciye ambulansta müdahale etti. İtfaiye ekipleri de patlama sonucu ortaya çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

“Binada kofra kablolarında sıkıntı var”

Binada daha önce de elektrik sıkıntıları olduğunu dile getiren Emre Eskiköy, “Elektrik arızasına geldi. O sokakta 2 ya da 3 bina tek kofra kullandığı için oranın döküm kofrası var. Daha önce 6 kere elektrikçi geldi. Orada kofra kablolarında sıkıntı var. İkide bir yanıyor. Gelen elektrikçi de müdahale edince yüzüne patlamış. Biz de tenekeleri komple açıp arkadaşı dışarıya aldık. Benle arkadaşlarım kurtardık" dedi.

“Tek kofradan 4 binaya elektrik gittiği için elektrik arızası oluşmuş olabilir”

Tamircinin saçında ve yüzünde yanıkları olduğunu ama yine de durumunun iyi olduğunu söyleyen Murat Güven ise, “Biz birdenbire burada çığlık sesleri duyduk. Ben ve arkadaşlarım hızlıca oraya gittik. Ben de bir elektrikçiyim. Müdahale etme esnasında eski kofra patlamış. İlk müdahaleyi biz yaptık. Kofranın kısa devre esnasında hatları ayrıldı ve söndü. Her binada kofra bulunur. Arıza durumunda alevi 2 metreye kadar sıçrayabilir. Oradaki arkadaşın neden orada olduğunu bilmiyoruz ama tek kofradan 4 binaya elektrik gittiği için elektrik arızası oluşmuş ve o da arızaya müdahale etmek isterken şase yapmış ve yüzüne patlamış. Saçı ve yüzü yanmış ama yine de iyiydi" dedi.

“Patlama sesi duyunca koşuşturduk”

Patlama sesi duyduktan sonra olay yerine koştuklarını ifade eden Mahir Hacıyusufoğlu, “Ben de burada mahalle sakinlerinden biriyim. Bir patlama sesi duyduk. Oraya koşuşturduk. 2 elektrikçi arkadaş müdahale etti. Tamircinin yüzünde yanık ve kanlar vardı. Şükürler olsun kurtardık" dedi.

Alper Suat Tutaşı

