İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda korkutan yangın
Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda 10 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina kısa sürede tahliye edilirken bazı vatandaşlar dumandan etkilendi.

Beyoğlu Hacı Ahmet Piri Paşa Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın 6'ncı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı kaplayan dumanlar çevrede paniğe neden oldu. Dumanları gören vatandaşlar bina sakinlerine tahliye için yardın etti. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina kısa sürede tahliye edilirken bazı vatandaşların dumandan etkilendiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.  

Murat Horoz - Oğuzcan Yazar - Emrah Kuş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.