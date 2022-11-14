Beyoğlu'nda meydana gelen patlamada bombayı bırakan terörist PYD'li çıktı

6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 46'ya yükseldi.

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olay yerine bombayı bırakan eylemcinin ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 21 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı arttı. Buna göre saldırının ardından yüzlerce güvenlik kameralarını inceleyen Terörle Mücadele ve istihbarat birimlerince kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için “müşteri” kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren ve Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan kadın terörist, Küçükçekmece'de bir evde güvenlik güçlerince gözaltına alındı. O anlara ilişkin görüntülere ulaşılırken, saldırıda kullanılan parlatıcının türü de belli oldu. TNT türü patlayıcı kullanılan eylemde, Suriye'den giriş yaptığı öğrenilen ve bölücü terör örgütü PKK/PYD bağlantılı olduğu anlaşılan hücre üyesinin, Türkiye'deki tüm bağlantıları mercek altına alındı. Ayn El Aran (Kobani) bölgesinden eylem talimatı alarak Türkiye'ye giriş yapan Ahlam Albasjşhir isimli terörist sağ olarak ele geçiril

Sorguları devam eden terörist ve diğer şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonun genişletebileceği ifade ediliyor.

Sadık Kahraman



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