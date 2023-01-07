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Beyoğlu'nda motosiklet hakimiyetini kaybetti: 1 ölü

Beyoğlu'nda motosiklet hakimiyetini kaybetti: 1 ölü
Beyoğlu'nda motosiklet hakimiyetini kaybetti: 1 ölü

Beyoğlu, Kasımpaşa Hasköy Tünelinde seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü tünel duvarına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Beyoğlu'nda motosiklet hakimiyetini kaybetti: 1 ölü - Tıkla İzle

Kaza, saat 23.45 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kasımpaşa Hasköy Tüneli, Kağıthane istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EER 722 plakalı motosiklet ile tünelde seyir halinde olan Taştan Yılmaz (42) henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Sağa sola savrulan motosiklet tünel duvarına çarparak durabildi. Kaza da motosikletten yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tünel içinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kaza yapan Taştan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - Doğan Can Cesur

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