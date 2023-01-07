Beyoğlu'nda motosiklet hakimiyetini kaybetti: 1 ölü

Kaza, saat 23.45 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kasımpaşa Hasköy Tüneli, Kağıthane istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EER 722 plakalı motosiklet ile tünelde seyir halinde olan Taştan Yılmaz (42) henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Sağa sola savrulan motosiklet tünel duvarına çarparak durabildi. Kaza da motosikletten yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tünel içinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kaza yapan Taştan Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmet Aktaş - Mehmet Furkan Doğan - Doğan Can Cesur

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