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Beyoğlu'nda öğrenci servisinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda öğrenci servisinin çarptığı adam hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda öğrenci servisinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda frenleri tutmadığı iddia edilen öğrenci servisinin çarptığı adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Teşrifatçı Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Numan C. idaresindeki 34 LLU 375 plakalı boş öğrenci servisi, frenleri tutmayınca yolda yürüyen Kemal Kadir'e (46) çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Öğrenci servisinin çarpması sonucu ağır yaralanan Kemal Kadir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kemal Kadir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Onur Dursun
 

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