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Beyoğlu'nda organize yankesicilik, kameraya yansıdı

Beyoğlu'nda organize yankesicilik, kameraya yansıdı
Beyoğlu'nda organize yankesicilik, kameraya yansıdı

Beyoğlu’nda İranlı turistin telefonu yankesiciler tarafından çalındı. Şüphelilerin sigara isteme bahanesiyle yaklaşarak organize bir şekilde telefonu çalma anları, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Beyoğlu’nda organize yankesicilik, kameraya yansıdı - Tıkla İzle

Olay, önceki gün sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süredir bulvar üzerindeki bir otelde kalan İranlı turist, ülkesine dönmek için havalimanına gitmek üzere otelden çıktı ve transfer aracını beklemeye başladı. Turist aracı beklerken yanına yaklaşan 5 kişiden biri sigara istedi.

Şahıslar sigarayı aldıktan bir süre sonra uzaklaşırken, İranlı turist telefonuyla bir yeri aramak için elini cebine attı fakat telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Turist, kaldığı otelin caddeye bakan güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde gerçek ortaya çıktı. Telefonunu çalan kişilerin kendisinden sigara isteyen grup olduğunu anlayan turist soluğu poliste aldı.

“Telefonumu çalıp gittiler”

Cep telefonu yankesiciler tarafından çalınan İranlı turist, “Havaalanı transfer aracının gelmesini bekliyordum. Onlar yanıma gelip benden sigara istedi. 5-6 çocuktu. Benim pantolonumu silkelediler. Telefonum da cebimdeydi. Telefonumu çalıp gittiler. Telefonumu alıp arama yapmak istediğimde cebimde olmadığını fark ettim” dedi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin turistten sigara istediği, bir diğer şüphelinin turiste sarıldığı, bir süre sonra başka bir şüphelinin turistin cebindeki telefonu alarak suç ortağına verdiği görüldü. O esnada diğer şüphelilerin ise çevreyi kolaçan ettiği güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yunus Emre Şeker - Ömer Faruk Yıldız - Gülşah Kahveci - Batuhan Altınbaş
 

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