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Beyoğlu'nda otel yangınında 2 kişi içeride mahsur kaldı

Beyoğlu'nda otel yangınında 2 kişi içeride mahsur kaldı
Beyoğlu'nda otel yangınında 2 kişi içeride mahsur kaldı

Beyoğlu’nda 3 katlı bir otelde yangın çıktı. Çıkan yangında içeride mahsur kalan 2 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saat 07.45 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ögüt Sokak'ta bulunan 3 katlı bir otelin 2'nci katında yangın çıktı. 

Yangında 2 vatandaş içeride mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, içeride mahsur kalan 2 vatandaşı kurtardı. Dumandan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Ensar Kıranlıoğlu
 

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