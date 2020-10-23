Beyoğlu'nda pazarcıya silahlı saldırı

Olay saat 19.30 sıralarında Kasımpaşa'da yaşandı. İddiaya göre, semt pazarında telefon kılıfı satan Dursun Ş.'nin (30) tezgahına tanımadığı iki kişi geldi. ‘Karıma laf attın' diyerek tezgaha 3 el silahla ateş eden şahıslar daha sonra kaçtı.

“Yanlış adam”

Dursun Ş.'nin şahıslar kaçtıktan 10 dakika sonra seken mermilerden birisinin göğsüne isabet ettiği anladığı ve yürüyerek hastaneye gittiği söylenildi. Polis kaçan saldırganları arama çalışmalarına başlarken kaçan saldırganlardan birinin diğerine “yanlış adam” dediği ileri sürüldü.

Murat Delice

