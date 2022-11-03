Beyoğlu'nda pes dedirten olay!

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda bulunan bir otelde gerçekleşti. Otel yöneticileri, elemana ihtiyaç duymaları nedeniyle ilan verip çalışma arkadaşı aradı. İnternette bulunan ilanı gören şüpheli şahıs hemen otel yetkililerini arayarak başvuruda bulundu. Görüşme için otele çağırılan şüpheli, deneme süresi ile işe kabul edildi.

Kısa süre içinde otel yetkililerinin güvenini kazandı

Çok kısa sürede yetkililerin güvenini kazanan şüpheli şahıs, otelin lobisinde çalışmaya başladı. İşe başladığı gün yetkililerin kısa süreliğine otelden ayrıldığını gören şüpheli, yalnız olduğunu anlayarak lobiye gelen yabancı uyruklu bir müşteriden "oda ücreti" adı altında 2 bin pound para talep etti.

Yabancı uyruklu müşteriden 2 bin pound aldı

Kendinden 2 bin pound istenmesi üzerine şaşıran yabancı uyruklu müşteri, daha önce kendisine böyle bir şey denmediğini söyledi. Şüpheli ise patron ve müdürle konuştuğunu ve kendisinden bu ücreti almasını söylediklerini belirtti. Şaşkınlık içinde cüzdanından para çıkarıp şüpheliye uzatan adam oradan ayrıldı. Şüphelinin yabancı uyruklu müşteriden para aldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sümer Avcı





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