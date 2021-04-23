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Beyoğlu'nda polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı, kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Beyoğlu'nda polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı, kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Beyoğlu'nda polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı, kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik ilçe genelindeki denetimlerini sıkılaştırdı. Kalabalığı ile bilinen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ise yapılan denetimler sonrası geçtiğimiz haftalara kıyasla boş kaldı.

Beyoğlu’nda polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı, kısıtlamada sokaklar boş kaldı - Tıkla İzle

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının bu hafta 82 saat olarak uygulanmasına karar verildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 19.00 saati itibariyle ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Asayiş ve yunus polis ekipleri ana cadde ve sokaklarda kimlik ve pasaport kontrolü yaptı. Trafik ekipleri uygulama noktaları oluşturarak trafiğe çıkan sürücülerin evraklarını kontrol etti. Kalabalığı ile bilinen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi ise kısıtlama sonrası sessizliğe büründü.

Muhammet Emin Arslan
 

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