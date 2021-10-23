Beyoğlu'nda restoran kurşun yağmuruna tutuldu: 1'i ağır 5 yaralı

Olay, saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi İmrahor Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki gruptan biri cadde üzerindeki restoranın önüne araç ile gelerek restoran içerisinde bulunan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Korku panik yaşayan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahlı saldırı sonrası kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kayıplara karışırken saldırı sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.





Ortalık savaş alanına döndü

Silahlı saldırı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini gerçekleştirerek hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrası restoran ve çevresinde bulunan park halindeki araçlarda yoğun kurşun izine rastlandı.

Olay yeri inceleme ekipleri restoran çevresinde inceleme yaparken silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.



Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş - Doğan Can Cesur