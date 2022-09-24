Beyoğlu'nda silahlı çatışma: Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı

Olay, önceki ay saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde karşılayan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma nedeniyle taraflar yanlarında getirdikleri tabanca ile birbirlerine ateş edince, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Elinde tabanca ile dolaşan şehir eşkıyaları polise yakalandı

Çatışmanın ardından ara sokaklara giren şahıslar ellerinde tabanca ile tehditler savurarak sokaklarda dolaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde kaçan şahıslar Zindan Ç. ve Nihat Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şehir eşkıyalarının çatışma sonrasında elinde silahla sokakta dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur



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