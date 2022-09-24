İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beyoğlu'nda silahlı çatışma: Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı

Beyoğlu'nda silahlı çatışma: Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı

Beyoğlu’ndaki sokak aralarında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi ayağından vurularak yaralandı. Çatışma sonrasında ellerindeki silahla sokakta gezerek mahalleliye korku dolu anlar yaşatan şehir eşkıyaları polisin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Beyoğlu’nda silahlı çatışma: Silahlı şehir eşkıyalarını polis yakaladı - Tıkla İzle

Olay, önceki ay saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde karşılayan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma nedeniyle taraflar yanlarında getirdikleri tabanca ile birbirlerine ateş edince, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Elinde tabanca ile dolaşan şehir eşkıyaları polise yakalandı

Çatışmanın ardından ara sokaklara giren şahıslar ellerinde tabanca ile tehditler savurarak sokaklarda dolaştı.  İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde kaçan şahıslar Zindan Ç. ve Nihat Ç. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şehir eşkıyalarının çatışma sonrasında elinde silahla sokakta dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can Cesur
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.