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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 16 yaşındaki genç ağır yaralı

Beyoğlu'nda işten evine giden 16 yaşındaki bir genç, 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi Tokaç Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarak evine doğru giden berber çırağı Yusuf Tevfik S.(16) sokak arasında kendi yaşlarında 3 kişi tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Yusuf Tevfik S. saldırıda ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı gence müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Yusuf Tevfik S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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