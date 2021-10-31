İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beyoğlu'nda sokakta çatışma anları kamerada

Beyoğlu'nda sokakta çatışma anları kamerada
Beyoğlu'nda sokakta çatışma anları kamerada

Beyoğlu’nda sokak arasında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, gruplardan bir kişi ile birlikte börekçide oturan 2 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis ekipleri tarafından yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda sokakta çatışma anları kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup otomobil ile sokağa yakın bölgeye gelince araçtan bir kişi inerek yürümeye başladı.

Bu sırada otomobilde bulunanlar sokak içerisindekilere dikkat dağıtmak için adres sordu. Sokağa yakın bölgede araçtan inen şahıs sokağa gelerek elindeki tabanca ile ateş etmeye başladı. Korku dolu anların yaşandığı olayda şahıs, geldiği araca binerek olay yerinden kaçtı.

Birbirlerine ateş açtılar, börekçide oturanlar yaralandı

Yaşanan çatışmanın ardından sokak içerisine gelen motosikletli kişiler yine ateş etmeye başladı. Bu sırada sokak içerisinde bulunan diğer tarafın da karşılık vermesi sonucu çatışma yaşandı. Yaşanan olayın ardından taraflar sokak aralarına kaçarak kayıplara karıştı. Olayda Mehmet E. bacağından vurularak yaralanırken, börekçide bulunan Şaban Y. elinden, Ömer T. ise omzundan vurularak yerde yardım bekledi. Yaralılar, arkadaşlarının yardımıyla hastaneye götürüldü.

Beyoğlu polisinin yakaladığı saldırganlar tutuklandı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemelerde olaya karıştığı tespit edilen saldırganlar Emirhan A., Abdülkadir Y. ve Emre A. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 3 şahıs ifadesi alınarak sorgulandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan A. ve Abdülkadir Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emre A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Silahlı çatışma anları kamerada

Beyoğlu'nda yaşanan silahlı çatışma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların otomobille geldikleri, otomobilde bulunan şahsın adres sorduğu sırada diğer şahsın yürüyerek ateş edip, sonra kaçıp otomobile bindiği ve motosikletli şahısların da olaya karıştığı görülüyor.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız
 

İLGİLİ HABER
Meksikada güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 4 kişi öldü, 2 polis yaralandı Meksika'da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 4 kişi öldü, 2 polis yaralandı
İLGİLİ HABER
Tuncelide teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu Tunceli’de teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu
İLGİLİ HABER
Kazakistanda silahlı çatışma: en az 5 ölü Kazakistan'da silahlı çatışma: en az 5 ölü
İLGİLİ HABER
Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında Alkollü mekandaki gürültü tartışması silahlı çatışmaya dönüştü...O anlar cep telefonu kamerasında

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.