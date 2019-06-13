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Beyoğlu'nda takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı

Beyoğlu'nda takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı
Beyoğlu'nda takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı

Beyoğlu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi kaldırıma çarparak takla attı. Sürücü, takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı.

Beyoğlu’nda takla atan taksiden burnu bile kanamadan çıktı - Tıkla İzle

Kaza, saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim'den Kasımpaşa istikametine giden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TJU 90 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Bariyerlere çarparak takla atan otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken kaza yapan araç olay yerine çağrılan çekici ile kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.  

Selim Bayraktar

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