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Beyoğlu'nda vatandaşların cebinden telefon çalan kadın tutuklandı

Beyoğlu'nda vatandaşların cebinden telefon çalan kadın tutuklandı
Beyoğlu'nda vatandaşların cebinden telefon çalan kadın tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde vatandaşların cebinden telefonlarını çalan kadın hırsız polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli mahkemece tutuklandı.

Beyoğlu'nda vatandaşların cebinden telefon çalan kadın tutuklandı - Tıkla İzle

Olay, Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi'nde yaşandı. E.D. isimli kadın vatandaşların cebinden telefonlarını çaldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda E.D. isimli şüpheli kadın İstiklal Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın “Nitelikli hırsızlık” suçundan sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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