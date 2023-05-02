Beyoğlu'nda yabancı uyruklu kadına kapkaç şoku

Olay Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Doğramacı Şakir Sokak'ta saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, yabancı uyruklu kadın sokakta telefonuyla ilgilendiği esnada 2 kişi tarafından kapkaça uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın, çığlık atarak kapkaççıları uzun süre kovaladı. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar, kapkaççıları yakalamaya çalıştı. 2 hırsız kaçarak uzaklaşırken, kadının telefonunu çalan iki kapkaççıyı kovaladığı anlar araç kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, sokakta iki kişinin koştuğu ve peşlerinden çığlık atarak koşan bir kadının olduğu görülüyor.

Yağız Ekrem Çiftçi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.