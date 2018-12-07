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Beyoğlu'nda yangın: 2 ölü

Beyoğlu'nda yangın: 2 ölü
Beyoğlu'nda yangın: 2 ölü

İstanbul Beyoğlu’nda metruk bir binada çıkan yangının söndürülmesi sonucunda itfaiye ekipleri iki kişinin cesedine ulaştı. Kimliği belirsiz cesetleri Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Beyoğlu Fındıklı'da sabah saatlerinde metruk bir binada yangın meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra iki kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin iki erkeğe ait olduğu tespit edildi. Kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için cesetler Adli Tıp morguna kaldırıldı. 

Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz

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