Beyoğlu'nda yangın paniği

Yangın, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'da bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik tesisatından kaynaklı çıkan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Ancak olay yerine gelen ekipler sokakların dar olmasından dolayı itfaiye araçları ile ilerlemekte zorluk yaşadı. Yangının çıktığı binaya varmakta güçlük çeken ekipler, gerekli ekipmanlarını da alarak yaya şekilde koşar halde yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Onur Dursun - Doğan Can Cesur - Abdulkadir Atmacan



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