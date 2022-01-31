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Beyoğlu'nda yaşanan yumruk ve tekmeli kavgalar kamerada

Beyoğlu'nda yaşanan yumruk ve tekmeli kavgalar kamerada
Beyoğlu'nda yaşanan yumruk ve tekmeli kavgalar kamerada

Beyoğlu’nda farklı noktalarda yaşanan gençlerin tekme ve yumruklu kavgaları kameralara yansıdı. Vatandaşların müdahale ettiği kavgalara karışanlar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Beyoğlu’nda yaşanan yumruk ve tekmeli kavgalar kamerada - Tıkla İzle

Beyoğlu'nda geçtiğimiz aylarda 3 farklı noktada meydana gelen kavgalarda, mega kentin en işlek bölgelerinden biri olan Taksim ve çevresinde gruplar henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bir grup genç kız ve erkeğin kavga ettiği görülürken, aynı günün ilerleyen saatlerinde de yine aynı civarda farklı kişiler birbirleriyle kavga etti. İstiklal Caddesi üzerinde ise güpegündüz sokak ortasında birbirine şiddet uygulamaktan çekinmeyen gençlere çevredeki vatandaşlar duyarsız kalamadı ve müdahale edip ayırdı.

Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı
Yine Sıraselviler Caddesi üzerinde gerçekleşen bir başka kavga ise çevredeki vatandaşların ve bekçilerinin müdahalesi ile taraflar güçlükle ayrılabildi. Yaşanan kavgalara karışan taraflar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Doğan Can Cesur - Onur Dursun

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