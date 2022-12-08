Beyoğlu'nda yüklü miktarda para taşıyan motosikletli 2 kurye silahlı gaspçıların hedefi oldu

Olay, 7 Aralık Çarşamba günü Beyoğlu Tophane'de bulunan bir ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir döviz bürosundan yüklü miktarda para alan motosikletli iki kurye, bir süre sonra plakasız bir motosiklet tarafından takip edildiklerini fark etti. Bir süre kaçmaya çalışan kuryeler başarılı olamadı. Kuryeler yokuş aşağı indikleri sırada maskeli 2 gaspçı, motosikletlerini kuryelerin önüne kırarak parayı istedi. Bu sırada neye uğradığını şaşıran kuryelerden biri, motosikletini hareket ettirmeye çalıştı. Ancak onun çabası boşa çıktı. Gaspçılar motosiklete tekme atarak kuryenin dengesini bozdu. Yanındaki suç ortağı ise belinden çıkardığı silahı doğrultarak diğer kuryeden bütün parayı vermesini söyledi. Bu sırada kuryelerin kaskındaki kamerayı fark eden hırsızlar, cihazı kırarak içinde bulunan hafıza kartını da aldı.

Silah tutukluk yaptı

Kuryelerin kendilerinde para olmadığını söylemesi üzerine çılgına dönen gaspçı, silahına sarıldı. İki kez tetiği çekti; tutukluluk yapan silah ateşlemedi. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesiyle birlikte yakalanacaklarını anlayan şüpheli şahıslar, motosikletlerine binerek olay yerinden uzaklaştı. Şüpheli şahısların kaçma anı ise, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kuryelerin haber vermesiyle birlikte olay yerine gelen emniyet ekipleri, gasp girişimiyle ilgili inceleme başlattı.

Korku dolu anları anlattı

O korku dolu anları anlatan kurye Hasan Savun, “Biz motorla yokuşun başından aşağıya doğru iniyorduk. Bir tane motorcunun bizi takip ettiğini fark ettik. Önce benim motorun şalterini kesmeye çalıştı. Yanımıza kadar sokuldu, başarılı olamayınca arkadaşın motoruna yanaştı. Motoruna tekme attı dengesini kaybettirmek amacıyla. Başarılı olup önümüzde durdular. Ondan sonra silah çekti direkt. 'Sökülün paraları, verin paraları' dediler. İki kişilerdi. Beyaz plakasız bir motorları vardı. Ondan sonra paraları verin deyince arkadaş motorun bagajını açtı. 'Bak kardeşim para falan' yok dedi. O sırada arkadaşın kaskının kamerası kayıttaydı. Bunu fark edince kamerayı söktüler. Ardından yere attılar kamera kırıldı. Ondan sonra iki el ateş ettiler. Silah tutukluk yaptı. Önde motorda duran arkadaş bağırıyordu, 'horozu çek, horozu çek' diye bağırıyordu. Başarılı olamayınca korktular her halde. Kalabalık toplanınca da aşağıya doğru basıp gittiler” diye konuştu.

“Bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti”

Olay anında korku dolu anlar yaşadıklarını ve hayatlarının bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçtiğini belirten Savun, “Motorun elektrik şalterini kesip motoru istop etmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. Ben o sıra sola doğru manevra yaptım. Başarılı olamayınca arkadaşa tekme atıp dengesini kaybettirmeye çalıştılar. İki el ateş ettiler, silah tutukluk yaptı. Bir tanesini göğsüne diğerini de ayağına doğru hedef aldı. Allahtan verilmiş sadakamız varmış. Bütün hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Kolay bir şey değil. Silah çekiyorlar ondan sonra korktuk doğal olarak. Bunu bilmeyen birisi yapamaz. Daha önce arkadaşımın başına gelmişti böyle bir olay benim başıma ilk defa geliyor. İnşallah son olur. Beyaz bir motor, plakası yok. Üstleri komple simsiyah, kaskları ve maskeleri vardı. Sadece gözleri gözüküyordu. Şuradan aşağı inerken hala silah elindeydi. Sokmadı beline falan” ifadelerini kullandı.

Senat Destanoğlu - Murat Horoz -Sümer Avcı

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