Beyoğlu'nda zabıtayı isyan ettiren olay: Vatandaş yakalanan dilenciye para verdi

Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçede dilencilere yönelik operasyon yaptı. Çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilenciler yakalandı. Dilencilerden iki insanları daha kolay etkilemek için küçük çocukları kullanırken, diğer dilenci ise çöp konteyneri yanına sofra kurup vatandaşların kendisine para vermesini bekledi.

Zabıta bile isyan etti

Kucağındaki bebeği kullanarak yakalanan kadına bir vatandaş 70 lira verdi. Zabıta memuru ise bebekli dilenci kadına para veren şahsı, “Lütfen para vermeyin, sizin duygularınızı suiistimal ediyorlar" diyerek uyardı. Zabıta memuru kadın, ayrıca dilenciye, "Bu işi meslek haline getirdiniz. İnsanlar artık rahatsız oluyor bu durumdan. Çocuklarınıza bu soğuk havada bunu yapmaya mecbur bırakamazsınız” dedi. Zabıta aracına bindirilen dilenciler, Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde 276 lira ceza yazıldı.

Sümer Avcı - Furkan Duman



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