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Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan terörist de dahil 46 kişinin emniyetteki sorgusu sürerken, 2 şüpheli daha yakalandı. Olaya ilişkin gözaltı sayısı 48’e yükseldi.


İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ederken, olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 48'e yükseldi.

Sadık Kahraman
 

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