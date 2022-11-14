Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha yakalandı



İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ederken, olayla ilgili 2 şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi. Yakalanan 2 şüpheli ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 48'e yükseldi.

Sadık Kahraman



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.