Beyoğlu'ndaki silahlı çatışmanın şüphelisi 'Daha büyüğünü yapınca çekersin'

Sevk esnasında kadın şüphelinin, “Ne yaptık oğlum MKK'mıyız biz” erkek şüphelinin ise, “Şimdi değil, daha büyüğü olduğu zaman çekersin” demesi dikkat çekti.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Cinderesi Sokak üzerinde önceki gün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında daha önceden tartışma yaşayan akraba iki aile arasında silahlı kavga çıkmıştı. Otomobil ile gelen silahlı kişiler, evlerinin önünde oturan akrabalarıyla kavga etmeye başlamış ardından da iki aile üyeleri birbirine silahlarla ateş etmeye başlamıştı. Kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralanmış, saldırganlar Dürdane Ç., Haydar S., Ceylan S. ve Onur Y. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

Kadın şüpheli: “MKK'mıyız biz”

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan 2'si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında kadın şüphelinin, “Ne yaptık oğlum MKK'mıyız biz” erkek şüphelinin ise, “Şimdi değil, daha büyüğü olduğu zaman çekersin” demesi dikkat çekti. Mahkemeye çıkartılan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüphelilerden Dürdane Ç. ise önceden kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Bakırköy Cezaevine teslim edildi.

Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız

