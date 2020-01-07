Beyranistan'a ünlü yağmuru

Gaziantep mutfağının kusursuz bir şekilde İstanbul sakinlerine sunulmasını sağlayan Beyranistan, eşsiz lezzetiyle herkesin ağzında kalıcı bir tat bırakıyor. Burayı tercih edenler kesinlikle bir kez daha ziyaret etmek istiyor ve herkese de tavsiye ediyor. Çünkü Beyranistan'da geçirilen zamanın güzelliği her zaman akılların bir köşesinde kalıyor ve bir kere bunu yaşayan herkese bu anları tekrar tekrar yaşamak istiyor.

Beyranistan'da yenilen yemeklerin lezzetli olmasının yanında personelin müşteriye yaklaşımı da üst düzey bir samimiyet ve saygı çerçevesinde gerçekleşiyor. Doğu kültürünün iliklere kadar hissedildiği Beyranistan'da sanki Gaziantep şehrindeymiş gibi hisseden herkes burayı ölümsüz bir hatıra olarak hep hatırlıyor.

Beyranistan'ın şu anda İstanbul şehrinde 2 adet şubesi bulunuyor. Bunların ilki Çengelköy'de açıldı ve büyük sükse yaptı. 2018 yılının Mayıs ayında bu mekana sık sık gelen ünlü şarkıcı Ferman Toprak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çay davetinde bulunmuş ve mekan olarak Çengelköy'deki Beyranistan Restorantı seçmişti. Tüm Türkiye'de tanınan ve en seçkin restoranlardan biri olarak gösterilen Beyranistan Bakan Albayrak'tan da tam not almıştı.

Beyranistan'ın diğer şubesi ise son zamanların yükselen değeri olarak gösterilen Beylikdüzü ilçesinde açıldı. Böylece Beyranistan hem Anadolu, hem de Avrupa Yakasındaki müşterilerinin Gaziantep mutfağının eşsiz lezzetlerini doyasıya yaşaması için önayak oldu. Bu iki restoranda da hizmet kalitesi oldukça yüksek olduğu için zaman zaman mekanda yer sıkıntısı dahi çıkabilmektedir. Bu sebeple müşteriler tarafından telefonla ya da online randevu alınması gerekebilmektedir.

Beyranistan Restorant açıldığı günden bu yana sayısız ünlünün uğrak yeri olmayı başardığı gibi gün geçtikçe de ününe ün kattı. Hem mekanın nezihliği, hem de yemeklerin kalitesi ve temizliğiyle herkesin gönlünde taht kurdu. Üstelik Beyranistan müşterileri restoranın mutfağında neler olup bittiğini de sürekli instagram sayfasından yapılan paylaşımlarla da takip edebiliyor.

Yemekler ve tatlılar hazırlanırken personelin titiz bir şekilde eldiven kullanması herkesin gönlünü rahatlatıyor. Antep'in yöresel mutfağının tadını tattıran Beyran Restorantta kebabın dışında birçok tatlı çeşidi de bulunuyor ve kimi ünlüler sadece tatlının tadına hasret kaldıkları için iş programını düzenleyerek Beyranistan Restoranta uğruyor.