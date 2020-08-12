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Beyrut Limanı faciasında 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 araç hasar gördü

Beyrut Limanı faciasında 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 araç hasar gördü
Beyrut Limanı faciasında 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 araç hasar gördü

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 araç hasar gördü.

Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 aracın hasar gördüğü belirtildi. Açıklamada, "Tüm hasarları tespit etmek için çalışmalar devam ediyor" denildi. Müdürlük, patlama sonucu kimliği belirlenemeyen cesetlerin ve kayıp kişilerin tespit edilmesi için bir çalışma grubu kurulduğunu da belirtti.

Öte yandan Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 171 kişi hayatını kaybetti, 6 binden fazla kişi yaralandı. Patlamanın yol açtığı zararın ise 10-15 milyar doları aşabileceği belirtildi.

Hamad Alnajjar

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