Beyrut Limanı'ndaki patlamada ağır hasar gören tahıl silosu yaklaşık 2 yıl sonra kısmen yıkıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ve iki yıl önce meydana gelen patlamada yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Beyrut Limanı'ndaki tahıl silosunun bir kısmı kendiliğinden yıkıldı. Yaklaşık 1 aydır içinde bulunan tahıllar nedeniyle yangının devam ettiği silonun, kuzey bloğunun çöktüğü aktarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında henüz açıklama yapılmazken, limanın yakınından geçen yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Liman Silosu Genel Müdürü Assaad Haddad basına verdiği demeçte, her şeyin kontrol altında olduğunu ifade etti.

Öte yandan itfaiye ve Lübnan ordusu, 50 yaşında ve 48 metre yüksekliğinde olan dev silolarda çıkan yangına haftalardır müdahale ederken, henüz yangını söndürememişti.

Ne olmuştu?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti.