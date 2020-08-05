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Beyrut'ta bir çift düğün fotoğrafı çektirdiği sırada patlamaya yakalandı

Beyrut'ta bir çift düğün fotoğrafı çektirdiği sırada patlamaya yakalandı
Beyrut'ta bir çift düğün fotoğrafı çektirdiği sırada patlamaya yakalandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gelin ve damat, düğün fotoğrafı çektirdikleri sırada patlamaya yakalandı.

Beyrut'ta bir çift düğün fotoğrafı çektirdiği sırada patlamaya yakalandı - Tıkla İzle

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen şiddetli patlama, kentin birçok bölgesini sarstı. Düğün fotoğrafı çektiren gelin ve damat, tam o sırada patlamaya yakalandı. Görüntülerde çiftin düğün fotoğraflarını çektirdiği sırada patlama meydana geldiği görülüyor ve ardından bölgede dumanlar yayılıyor. Patlamanın sesini duyan çift, yoğun dumanı görünce paniğe kapılarak güvenli bir yere doğru koştu. Çiftin durumunun iyi olduğu ve olayda yara almadığı belirtildi.

Başkent Beyrut'un liman bölgesinde yer alan 12 numaralı depoda meydana gelen patlama 135 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 bin kişinin de yaralanmasına neden oldu. Patlama sonucu kentin neredeyse tamamında ağır hasar oluştu. Yetkililer, patlama sonucu 300 bin kişinin evsiz kaldığını açıkladı.

Hamad Alnajjar

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