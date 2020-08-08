Beyrut'taki protestolar sırasında 1 polis öldü, yaralı sayısı 238'e yükseldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki “Hesap Günü” protestoları devam ediyor. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 1 polis memuru hayatını kaybederken, yaralananların sayısı ise 238'e yükseldi. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer istifaya çağırırken, “Halk rejimi devirmek istiyor", "İntikam, rejim düşene kadar intikam" ve "Ruhumuz kanımız sana feda ey Beyrut" gibi sloganlar attılar. Eylemciler, protestolar sırasında Dışişleri Bakanlığı binasının ardından Enerji ve Su Bakanlığı, Ekonomi ve Çevre Bakanlığı ve Bankalar Birliğine ait binaları da bastı.

Öte yandan Lübnan Başbakanı Hassan Diyab protestolar sırasında yaptığı açıklamada, "Siyasi partiler mevcut krize bir çözüm bulana kadar iki aylık bir süre için sorumluluk almaya hazırım. Pazartesi günü Bakanlar Kuruluna erken seçim yapılması için bir öneri sunacağım" dedi.

Hamad Alnajjar - Muhammed Rabah