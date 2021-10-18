Beyşehir Gölü Milli Parkı'ndaki sazlık yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, İçerişehir Mahallesi'nde akşam saatlerinde Beyşehir Gölü kıyısında devriye gezen bekçilerin seyir kulesi önlerindeki yüzlerce su kuşunun yaşam ve üreme alanı olan sazlık sahada alevleri görüp haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesine giremeyen itfaiye ekipleri, kamışlar arasında uzattıkları hortumlarla alevlere müdahale etti. Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Yerleşim merkezine yakın bölgedeki yangının balıkçı limanlarına da yakın olması nedeniyle kıyıda teknesi olan vatandaşlara da haber verildi. Balıkçılar, kayıklarının tehlike altında olup olmadığını görmek için limanlara geldi.

Bir görgü tanığının sazlık alana düşen havai fişeğin yangına neden olduğunu belirtmesi üzerine plakası verilen bir araç araştırılmaya başlandı. Görgü tanığı Hakkı Çimendir, göl kenarında hayvanlara bakmaya giderken bir havai fişeğin sazlık alanın üzerine düştüğünü gördüğünü belirterek, “Bir araç vardı, dönüşte gelirken araç zaten kaybolmuş, bir anda alev sündü zaten. Muhtemelen burayı yakan havai fişekti. Ama o arabaydı veya birisi kutlama için yaptı. Hayvanlarımıza bakmaya gittik, dönüşte yangın çıktı. Hayvanlarımız için yangın herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Ama itfaiyenin de yetişeceği bir alan değil” şeklinde konuştu.

Ali Rıza Önses