Beytüşşebap yıllar sonra turistle buluştu

İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen bir grup yerli turist Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesini görmek için kilometrelerce yol kat etti. Beytüşşebap'a gelen turistler, İlçe Belediye Başkanı Habip Aşan tarafından karşılandı. İlçede bulunan dev şelaleler, kaplıca, ters lale bahçeleri, tarihi antik kent ve yöreye özgü kültürünü simgeleyen Jirki kilimini merak eden turistler, iki gün boyunca ilçeyi gezme fırsatı buldu.

Vatandaşlar turistleri evlerinde ağırladı

İlçe sakinleri turistlere yöresel elbiseler giydirip yemekler ikram ederek misafirlerini evlerinde ağırladı. İlçenin doğası ve insanına hayran kalan turistler, herkesi Beytüşşebap'a davet etti.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, turistlerin ilçelerine gelmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Aşan, “Ülkemizin değişik yörelerinden ağabeyimiz, ablalarımız ilçemizi ziyaret ettiler. Bu organizasyonda Bin Bir İstanbul Gezileri organizatörü Pembe Özdemir hanıma ve Şırnak Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim. Bizim de istediğimiz buydu, artık ülkemizin değişik yerlerinden Beytüşşebap'a gelip bu doğal güzellikleri görmelerini istiyoruz. Onların bizleri bizlerinde onları tanımak için bu tür faaliyetlerin olmasını istiyoruz. Böylece kaynaşıp hep birlikte Türkiye olmak istiyoruz. Artık ilçemiz terörle değil bu güzel olaylarla bu güzel ziyaretlerle anılsın istiyoruz. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tüm Türkiye'yi ilçemize davet ediyoruz” dedi.

“Herkesin gelmesi için elimden geleni yapacağım”

Tur organizatörü Pembe Özdemir, bölgenin pek gelinen bir yer olmadığını ama kendilerinin Beytüşşebap'ı ziyaret etmek istediklerini söyledi. Özdemir, “İlk defa Beytüşşebap'a geldik. Çağrı yaptığımda buraya gelmek isteyen cesur insanlar çıktı. Buranın misafirperverliği, doğası muhteşem herkesi buraya çekmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah her yıl bunu kalıcı hale getireceğiz” diye konuştu.

İzmir'den gelen emekli öğretmen Betül Uzun, farklı bir bölgede olmanın sevincini yaşadığını belirtti. Uzun, “Yıllardır turist rehberliği yapıyorum. Son dönemlerde Doğu illerine gelmek istedik. Özellikle bu bölgeye gelmek istiyordum. Buraya gelin herkesi buralara bekliyoruz, doğası harika” şeklinde konuştu.

İlçede bulunan Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde hediyelik eşya alan turistler yöresel kıyafet giyerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Turistler, Şırnak ve bölgesini gezdikten sonra Hakkari'ye doğru yola çıktı.

Serdar Gükçe

