Beyza Arıcı: 'Kulübümüze Şampiyonlar Ligi Finali'ni getirmek gurur verici'

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Müsabakanın ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Beyza Arıcı, “Deplasmanda ilk maçı 3-2 kaybettik. İstediğimiz performansı gösterememiştik. Bugün burada 3-0 net bir skorla finale adımızı yazdırdık. Tekrar kulübümüze, Şampiyonlar Ligi Finali'ni getirmek gurur verici, güzel bir durum” ifadelerini kullandı.

İlk maçta istedikleri performansı gösteremediklerini ve bu maça iyi hazırlandıklarını aktaran Beyza, sözlerini şöyle tamamladı: “İlk maçta hem blok defans anlamında hem diğer konularda gerçekten çalıştık. Burada neler yapmamız gerektiğini, bunlara odaklı geldik. Yaptığımız şeyleri daha iyi daha kaliteli yapmaya çalıştık. Bu da 3-0 net skoru getirdi.”

İsmail Yasin Akçın - Yunus Emre Öztaş



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.