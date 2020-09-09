İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beyzbol sopasıyla taksi durağına saldıran 3 şahıs gözaltında

Beyzbol sopasıyla taksi durağına saldıran 3 şahıs gözaltında
Beyzbol sopasıyla taksi durağına saldıran 3 şahıs gözaltında

Çorum'da bir taksi durağının camlarını beyzbol sopası ile kıran 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Eşrefhoca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. belirtilen taksi durağı çalışanlarının kendisi ve ailesi hakkında dedikodu yaptıkları gerekçesi ile yanına çağırdığı arkadaşları U.Ö. ve E.K. ile birlikte beyzbol sopası ile durağa saldırdı.

Taksi durağının bütün camlarını kıran 3 kişiye, o esnada caddede devriye görevini yapan bekçiler müdahalede bulundu. Şüphelilerin görevlilere mukavvemet göstermesi üzerine olay yerine takviye kuvvet gönderildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılacağı öğrenilirken durakta görevli A.Ö., C.E., M.E. ve C.A.'nın dedikodu suçlamalarını kabul etmedikleri belirtildi.

Tugay Göktürk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.