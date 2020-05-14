Bezelye üreticisi bu yıl umduğunu bulamadı

Ödemiş'te, nisan başlarında piyasaya çıkan bezelyenin hava şartlarına göre mayıs ayının sonlarına kadar hasadı yapılıyor. Bezelyenin hemen ardından da mısır ve salatalık gibi ikinci ürün ekimi yapılırken, Kaymakçı Mahallesi'nde kurulan bezelye pazarında toptan satış yapan bezelye üreticisini bu yılki fiyatlar memnun etmedi.

Kaymakçılı üretici Ali Dereli, alıcı ile tüketici arasında hiçbir zaman denge kurulamadığını, dengenin hep aradaki toptan alıcılar lehine olduğunu söyledi.

Dereli, büyükşehir belediyesinin devreye girmesi ile fiyatların az da olsa dengelendiğini belirterek, "Şu anda bezelyenin kilosunu 3 TL civarında satıyoruz. Bir ara 1 liraya kadar düşmüştü. 3 lira bizim masrafımızı anca kurtarıyor. Kendi tarlamızda kendimize günlük iş üretmiş oluyoruz. Bezelye aile desteği olmazsa yapılmaz durumda" dedi.

Kaymakçı'da toptan bezelye alımı yapan tüccarlar ise üreticinin pazara düzgün ürün getirmemesinin de fiyatların düşmesinde etkili olduğunu söyledi.

Bu yıl korona virüsü salgınının pazarları ve fiyatı etkilediğini söyleyen üretici Yusuf Elmacı, "Korona önlemleri nedeniyle pazarlar ve haller kapatılınca satış zincirinde sıkıntı yaşadık" dedi.

Pazarcılık ve üreticilik yapan Mehmet Gürgen de, "Tohum, tarla kirası, mazot ve gübre gibi girdiler, bezelyenin fiyatını etkiliyor. Bu yıl üreticinin bu üründen kar elde edebilmesi için en az 3 TL'den satması gerekir. Biz de alıcılar olarak art-talep dengesini bulup, hallere uygun fiyatla bezelye gönderiyoruz. Tüketimin çok olması gerekir ki fiyat da yüksek olsun" şeklinde konuştu.

Kaymakçı bezelye pazarına alıcıların Ege, Marmara, Akdeniz bölgesinden geldiğini söyleyen Ziraat Mühendisi Özkan Akgün de, üreticinin bilinçli ve doğru ekimle, teşvikle, siyasi istikrarla birlikte para kazanabileceklerini belirterek, "Üretici ancak o zaman vaktinden önce para etsin diye bezelyeleri toplamaktan kurtulacak ve herkes hak ettiğini kazanabilecektir" ifadelerini kullandı.

Onur Şahan