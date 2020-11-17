BGC'den İhlas Haber Ajansı'na 4 ödül

Yarışma jürisi bu yıl, koronovirüs salgını nedeniyle elektronik ortamda toplandı. Toplantı öncesi bütün eserler jüri üyelerine ulaştırılarak önceden incelemeleri sağlandı ve yarışmaya aday olan 121 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik Jüri, toplam 13 başarı, 14 mansiyon ödülü verdi.

2019 yılında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmanın jürisi, soy isme göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu:

Mustafa Arslan - Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi,

Ergun Ata - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri,

Sezai Ballı - Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı,

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı - Gazeteci, emekli öğretim üyesi,

Sefa Özdemir - Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, TGK Genel Başkan Yardımcısı,

Hacı Tonak - Gazeteci, yazar.

BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması sonuçları şöyle oluştu:

HABER DALI

Derya Demir Pınar - Öğretmen Borsası - Olay Gazetesi - BAŞARI

Cihan Kayalı - Göçebe Fen Lisesi - Şehir Gazetesi - MANSİYON

Gülname Paça - Bursa'da eğitim vurgunu - Bursadabugün - MANSİYON

KÖŞE YAZISI DALI

Lale Akasoy - Bu çocuklar niye Bekliyor? - Yeni Dönem Gazetesi - BAŞARI

İlhami Yıldız - Yerli otomobilin merkezi belli oldu mu?- Bursa Hakimiyet Gazetesi - MANSİYON

Nurullah Nuri Yavuz - Yazıl bize - Yeni Dönem Gazetesi - MANSİYON

SPOR HABERİ DALI

Fatih Akkuş - 600 bin TL'lik stadyum soygununa suçüstü - Kent Gazetesi - BAŞARI

SPOR KÖŞE YAZISI DALI

Engin Aksöz - Ömrümüz yeterse paylaşırız - Yeni Dönem - BAŞARI

Tolgay Ataokay - Goygoy Bursasporluğu - Bursaport - MANSİYON

EKONOMİ HABER DALI

Serhat Tezcan - Tekstilde tehlike çanları çalıyor - Hürriyet Bursa - BAŞARI

Birgül Telli Uysal - Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi - Bursa Hakimiyet Gazetesi - MANSİYON

RÖPORTAJ, ARAŞTIRMA, İNCELEME DALI

Elif Didem Danacıoğlu - Sanayici otoyol için bağlantı yollarını bekliyor - Ekohaber - BAŞARI

Murat Günay - Bilenser'in gözüyle Bursaray serüveni - Olay Bursa'da Yaşam eki - MANSİYON

FOTOĞRAF DALI

Sergen Sezgin - Özgürlüğe çırpamayan kanatlar - Anadolu Ajansı- BAŞARI

Alper Tüydeş - Beyzanur ve 6 leyleği - İhlas Haber Ajansı - MANSİYON

MAGAZİN MİZANPAJ DALI

Gökhan Şenyavaş - 11 Kasım 2019 - Olay Çekirge 1. Sayfa mizanpajı - BAŞARI

Funda Baş - 11 Ağustos 2019 - Bursa Hayat 2. Sayfa mizanpajı - MANSİYON

GENEL MİZANPAJ DALI

Coşkun Çakır - 19 Mayıs 2019 - Bursa Hakimiyet 1. Sayfa mizanpajı - BAŞARI

Ezgi Özdaş - 10 Ekim 2019 - Kent Gazetesi 1. Sayfa mizanpajı - MANSİYON

SPOR MİZANPAJ DALI

Mesud Namlıkaya - 26 Ekim 2019 - Bursa Hayat 15. Sayfa mizanpajı - BAŞARI

Cem Kayır - 14 Aralık 2019 - Olay Gazetesi 14. Sayfa mizanpajı - MANSİYON

TV GENEL HABER DALI

Halil Ataş - Bitmeyen yol çiftçiyi canından bezdirdi - İhlas Haber Ajansı - BAŞARI

Seray Saygılıoğlu - İçler acısı dünya mirası - AS TV - MANSİYON

TV PROGRAM DALI

Mehmet Ali Ekmekçi, Serkan Yetişmişoğlu - Timsah Saati - Bursadabugün TV - BAŞARI

Dilek İlhan - Bıçak izi - LINE TV - MANSİYON

TV GÖRÜNTÜ DALI

Alper Tüydeş - Neşeli kuşlar - İhlas Haber Ajansı - BAŞARI

Fatih Çapkın - Yüzlerce asker arasında göz yaşlarıyla Ali'sini aradı - İhlas Haber Ajansı - MANSİYON